Путин рассказал о ежедневном поиске способов влияния на курс рубля

Президент Владимир Путин провел встречу с бизнесменами из Ярославской области, сообщается на сайте Кремля.

На встрече, как отмечает «Интерфакс», Путина спросили о перспективах курса рубля в свете опасений экспортеров продукции.

«Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, а важна стабильность валюты в условиях плавающего курса — а от него мы отказываться не собираемся», — отметил глава государства.

По словам Путина, регулирование курса нерыночными способами повлечет за собой слишком много рисков.

«Насколько Центральному банку и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим. Но мы понимаем, что это одна из ключевых проблем, и поверьте мне, занимаемся этим практически — я скажу без всякого преувеличения — в ежедневном режиме», — сообщил президент.