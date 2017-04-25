Верховный суд Турции отклонил иск оппозиции об отмене итогов референдума

Верховный суд Турции не принял к рассмотрению иск оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая добивается отмены итогов конституционного референдума, проведенного в стране 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Решение об отказе рассматривать иск о проверке правомочности решения Высшей избирательной комиссии (ЦИК Турции), ранее отказавшейся отменить итоги референдума по запросу оппозиции, Верховный суд мотивировал тем, что оценка решения ЦИК не входит в его юрисдикцию.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию о переходе с парламентской системы правления на президентскую. Он закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4% участников.

18 апреля оппозиция потребовала отмены итогов референдума, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ЦИК отклонил эту апелляцию.