Роуминг внутри ЕС отменят с середины июня

Совет Европейского союза принял постановление об отмене роуминга внутри ЕС с 15 июня. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

С этой даты те, у кого будет тариф одной из стран Евросоюза, смогут «звонить, отправлять текстовые сообщения или пользоваться интернетом без каких-либо дополнительных расходов» на всей территории ЕС, отмечается в сообщении.

Кроме этого роуминг будет отменен для граждан Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

В ЕС также определили, как мобильные операторы должны будут рассчитываться между собой после отмены роуминга.

Документ предусматривает, что национальные операторы смогут брать плату за обслуживание на своей территории иностранных компаний, однако эта плата не должна превышать 3 евроцентов за минуту разговора, одного цента за СМС и 7,7 евро за гигабайт трафика. К 2022 году максимальная плата за интернет-трафик должна будет снизиться до 2,5 евро за гигабайт.