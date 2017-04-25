Российские власти отказались оплачивать права на телепоказ ЧМ-2018

Права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года телеканалы должны будут закупать самостоятельно, без поддержки государства. Об этом заявил вице-премьер, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Его слова приводит РИА Новости.

«Планирует ли государство оплачивать телеправа? Как мы можем (это) сделать? Это рыночная субстанция — реклама, телевидение, права», — сообщил Мутко.

В ноябре 2016 года чиновник отмечал, что телеканалы пока не приобрели лицензии на трансляцию матчей, за которые запрашивают 120 млн долларов.

По слова Мутко, эта цена завышена на 100 млн.

Сегодня в Петербурге состоялось заседание совета оргкомитета «Россия-2018» при участии Международной федерации футбола (ФИФА).