25 апреля 2017, 17:12
Российские власти отказались оплачивать права на телепоказ ЧМ-2018
Права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года телеканалы должны будут закупать самостоятельно, без поддержки государства. Об этом заявил вице-премьер, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Его слова приводит РИА Новости.
«Планирует ли государство оплачивать телеправа? Как мы можем (это) сделать? Это рыночная субстанция — реклама, телевидение, права», — сообщил Мутко.
В ноябре 2016 года чиновник отмечал, что телеканалы пока не приобрели лицензии на трансляцию матчей, за которые запрашивают 120 млн долларов.
По слова Мутко, эта цена завышена на 100 млн.
Сегодня в Петербурге состоялось заседание совета оргкомитета «Россия-2018» при участии Международной федерации футбола (ФИФА).
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