В правительстве договорились о подходе к расчету стоимости водки

При формировании минимальной цены на водку будет браться в расчет ее себестоимость, наценку производителя в оптовом звене, а также наценку в рознице. Такой подход согласовали Минфин России и Росалкогольрегулирование, сообщает RT.

«Мы согласовали подходы к формированию цены, розничной и оптовой. Мы согласовали параметры с Росалкогольрегулированием, аппаратом курирующего вице-премьера (Александра Хлопонина)», — сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В настоящее время минимальная стоимость полулитровой бутылки водки составляет 190 рублей. В марте Александр Хлопонин предложил установить минимальную цену на уровне 219 рублей и поручил Министерству финансов подготовить соответствующий приказ.

В свою очередь, в Минфине эту цену назвали завышенной и предложили с учетом ставки акциза и инфляции повысить минимальную стоимость водки до 205 рублей.