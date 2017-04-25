В Киеве рассказали о прогрессе в расследовании убийства Вороненкова

Следствие приблизилось к установлению лиц, причастных к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает 112.ua.

«Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова», — сообщил полицейский. Подробностей он не привел.

23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Стрелком оказался гражданин Украины Павел Паршов, который с 2011 года находился в розыске.

Охранник Вороненкова застрелил нападавшего.

Украинские власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что заказчиком убийства бывшего депутата является Кремль. В Москве это отрицали.