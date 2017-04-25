25 апреля 2017, 14:22
В Киеве рассказали о прогрессе в расследовании убийства Вороненкова
Следствие приблизилось к установлению лиц, причастных к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает 112.ua.
«Есть положительные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова», — сообщил полицейский. Подробностей он не привел.
23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Стрелком оказался гражданин Украины Павел Паршов, который с 2011 года находился в розыске.
Охранник Вороненкова застрелил нападавшего.
Украинские власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что заказчиком убийства бывшего депутата является Кремль. В Москве это отрицали.
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