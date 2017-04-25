Ущерб при строительстве космодрома Восточный за год составил 2,5 млрд рублей

За 2016 год прокуроры выявили нарушения при строительстве космодрома Восточный, ущерб от которых составил более 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, который цитирует РИА Новости.

«В следственные органы направлен 21 материал, ущерб государству по ним оценивается на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей (уже возбуждено 17 уголовных дел, из них девять — в отношении руководителей ГУСС "Дальспецстроя" и ФГУП "Спецстройтехнологии")», — отмечает глава Генпрокуратуры.

Всего за прошлый год военная прокуратура обнаружила 197 нарушений при строительстве космодрома, по которым вынесла 54 представления. К ответственности были привлечены 43 человека.

Накануне из доклада Чайки стало известно, что ликвидация «Спецстроя России» была напрямую связана с хищениями, вскрытыми при сооружении первой очереди космодрома.