Россия вывела с базы «Хмеймим» в Сирии половину своей авиагруппировки

Россия из-за сокращения количества террористических формирований в Сирии вывела почти половину своей авиагруппировки с базы «Хмеймим». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

Он отметил, у России изначально было меньше самолетов, чем у западной коалиции в Сирии. «Сравнительный анализ результатов действия российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея в разы меньше самолетов, ВКС России выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов»,— заявил Рудской.

Генерал-полковник также рассказал, что Россия и США, несмотря на приостановку действия меморандума по безопасности полетов над Сирией, сохраняют прямые контакты на рабочем уровне. «За последнее время у нас взаимодействие осуществлялось в рамках меморандума по предотвращению инцидентов в воздухе... В настоящее время действие меморандума приостановлено, вместе с тем на рабочем уровне у нас есть телефоны прямой линии. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность как авиации ВКС РФ, которая работает в воздушном пространстве Сирии, так и американской авиации»,— пояснил Рудской.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар, нанесенный 6 апреля в кораблей ВМС США по аэродрому Шайрат в Сирии, создал угрозу для безопасности российских военнослужащих. При этом отметил, что сотрудничество России и США в борьбе с терроризмом в Сирии было бы полезным, но понимания со стороны Вашингтона Москва пока не находит.