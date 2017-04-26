СМИ узнали о секретном дирижабле сооснователя Google

Один из основателей компании Google Сергей Брин занимается строительством собственного воздушного судна, напоминающего дирижабль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Строительство тайно ведется в одном из ангаров NASA. Сам бизнесмен заявил журналистам, что пока ничего не может говорить на эту тему.

Один из собеседников агентства отметил, что дирижабли являются давним увлечением Брина. Он решил построить свой собственный, вдохновившись фотографиями созданного в 1930-х годах дирижабля USS Macon.

Ранее спонсируемая другим сооснователем Google Ларри Пейджем компания Kitty Hawk представила «летающий автомобиль». Ожидается, что продажи Kitty Hawk начнутся в конце 2017 года. Стоимость «летающего автомобиль» пока не называлась.