Суд Петербурга арестовал пятерых подозреваемых по делу о насилии в детском доме

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал пятерых подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурантами дел оказались пять человек: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома и директор школы при детском доме. Все они арестованы на два месяца и будут содержаться в СИЗО-1. Их уголовные дела планируется объединить в одно производство.

Ранее управление Следственного комитета России (СКР) по Петербургу возбудило восемь уголовных дел по статье «насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе города, четырех воспитанников 10-15 лет систематически насиловали.

Также СКР проводит проверку в отношении других воспитанников детского дома и устанавливает, совершал ли насилие кто-то еще. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования этого уголовного дела под личный контроль.