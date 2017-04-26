В Госдуме предложили установить уголовное наказание за похищение невест

Народное собрание республики Ингушетия внесло на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за похищение человека для вступления в брак. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

Уголовный кодекс России предлагается дополнить статьей 126.1 «Похищение человека с целью вступления в брак». За подобные действия предлагается наказывать принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

С инициативой о внесении изменений в уголовный кодекс выступил председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев после того, как в начале апреля в одном из сел республики молодой человек с помощью знакомых похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом похитителями были избиты мать и брат девушки. Позже девушку вернули домой, а молодого человека объявили в розыск и вскоре арестовали.

В настоящее время в Ингушетии за похищение невест на похитителя и его пособников налагаются штрафы в размере 200 тысяч и 100 тысяч рублей.