Дадина оштрафовали на 15 тысяч за пикет у здания МВД

Тверской суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за нарушение проведения одиночного пикета у здания столичного ГУ МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

Против Дадина было возбуждено административное дело в связи с тем, что, по данным полиции, в акции участвовали еще два человека, что не является одиночным пикетом.

Дадина задержали 2 апреля во время пикета у здания московского управления МВД на Петровке, 38.

В марте Дадин задерживался в центре Москвы во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Активист вместе с оппозиционером Львом Пономаревым, меняя друг друга, проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха.

Активист Ильдар Дадин стал первым осужденным в России по статье 212.1 УК («О неоднократном нарушении правил проведения митингов»). В конце 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, но позже сократили срок до 2,5 лет. Наказание активист отбывал в исправительной колонии в Карелии. После жалоб Дадина на пытки со стороны сотрудников ФСИН его перевели исправительную колонию Алтайского края. 22 февраля Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор в отношении Дадина и постановил освободить его.