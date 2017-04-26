Шойгу назвал ракетный обстрел США в Сирии угрозой безопасности военных РФ

Ракетный удар, нанесенный США по аэродрому Шайрат в Сирии, создал угрозу для безопасности российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

«Ракетный обстрел расцениваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом», - сказал Шойгу, выступая 26 апреля на VI Московской конференции по международной безопасности.

«Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава РФ», - подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу отметил, что сотрудничество России и США в борьбе с терроризмом в Сирии было бы полезным, но понимания со стороны Вашингтона Москва пока не находит.

«Не исключаем возможности более тесной российско-американской координации по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), создания дополнительных каналов связи для оперативного разрешения кризисных ситуаций», - сказал тем не менее Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что в 2015 году был подписан Меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, направленный на недопущение конфликтов при действиях авиации. После ракетного обстрела США сирийского аэродрома применение меморандума было приостановлено РФ.

6 апреля американцы нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии, с которого, как считают в Вашингтоне, вылетели сирийские самолеты, устроившие химическую атаку в городе Идлиб.