Путин в шутку попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским

Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал премьер-министру Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Министерства культуры РФ Владимиром Мединским по вопросу концепции развития сельских клубов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам показалось важным, чтобы дом культуры в большом селе представлял собой место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например. Вместе интереснее, чем дома смотреть», — сказал Мединский на встрече Путина с членами правительства. «Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? — удивился со своей стороны президент. — Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу».

Владимир Мединский в ответ пояснил, что для женщин «наверху есть место, где можно побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, гимнастический зал, настольный теннис».

Ранее стало известно, что в 2017 году власти выделят из бюджета на строительство и ремонт сельских домов культуры почти три миллиарда рублей. На эти средства власти собираются построить около 100 новых клубов.