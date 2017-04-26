26 апреля 2017, 11:18
Поставки Россией электричества в ЛНР оценили в 3 млрд рублей
Россия может поставлять электроэнергию в самопровозглашенную Луганскую народную республику на 3 млрд рублей в год. Эти данные привел директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, пишут «Ведомости».
Россия может поставлять ЛНР около 2 млрд киловатт-часов, а стоимость одного киловатт-часа составляет 1,5 рубля.
По словам Пикина, компании РФ могут оказаться под международными санкциями, если заключат договор на поставки с ЛНР. Таким образом, данные поставки могут списать как потери в электросетях при передаче энергии, а конкретных поставщиков выбирать не станут.
Отметим, о поставках из РФ электричества «в рамках гуманитарной поддержки» в ЛНР стало известно накануне. Ранее Украина прекратила электроснабжение региона.
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