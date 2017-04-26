Эрдоган заявил о невозможности достижения мира в Сирии при Асаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гражданское противостояние в Сирии не может быть урегулировано, пока президент страны Башар Асад остается у власти. Об этом сообщает Reuters.

«Сирия должна быть освобождена от Асада, чтобы могло возникнуть решение этой проблемы», — сказал Эрдоган в интервью агентству.

Турецкий президент заявил, что Башар Асад «направил против своего народа танки, пушки, химическое оружие и истребители». «Как вы думаете, после всего этого он может стать средством решения проблемы?» — добавил он. Реджеп Эрдоган считает, что Россия, США, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар «могут объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение».

Эрдоган также рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых глава российского государства рассказал турецкому лидеру о своих отношениях к президенту Сирии Башару Асаду. По его словам, Путин заявил, что у него нет личных симпатий сирийскому лидеру. «Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада и я не его адвокат», — процитировал президент Турции слова Путина в их приватной беседе. Он также добавил, что в Сирии происходят некоторые события, о которых Путин «не может с нами поделиться».