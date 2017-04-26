США испытали межконтинентальную ракету

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом сообщает WaayTV.

Ракета стартовала с базы Ванденберг, которая располагается в Калифорнии.

Испытания ракеты признаны успешными.

Ранее СМИ сообщали о то, что ВВС США намерены провести тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она способна нести ядерный заряд. Пуск произведен по плану, однако, как отмечали СМИ, одновременно он должен стать сигналом для руководства КНДР, которое заявляло о возможности ядерного удара по США.