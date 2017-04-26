В Бурятии разбился истребитель МиГ-31, оба летчика катапультировались. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Минобороны.

«26 апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — сообщил источник.

Отмечается, что истребитель упал в безлюдном месте. Летчики при катапультировании не пострадали.

В свою очередь, на сайте Минобороны 26 апреля сообщается о том, что звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в боевом снаряжении совершило длительный перелет на аэродром Домна авиационного соединения Воздушно-космических сил России в Забайкалье. В Забайкалье экипажи совершат полеты над незнакомой местностью с отработкой задач по предназначению, примут участие в летно-тактическом учении по перехвату крылатых ракет с выполнением боевых стрельб.