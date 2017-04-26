Иванов предрек РФ судьбу экспортера пресной воды

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в будущем страна станет крупным экспортером пресной воды. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам чиновника, Россия уже экпортирует байкальскую пресную воду, «она очень дорогая, примерно по $2 за бутылку, но покупают».

Иванов отметил, что у России заключено много двусторонних соглашений о так называемых трансграничных реках и озерах, а на Чукотке планируется запуск первой плавучей атомной электростанции.

«Главная цель — конечно, получение энергии. Но ученые говорили мне, что так же плавучая АЭС может с легкостью получать пресную воду из соленой океанской. Это возможно. Для мира это новый ресурс», — уверен Иванов.

Чиновник заявил, что в будущем экспорт пресной воды может приносить России больший доход, чем экспорт нефти и газа.