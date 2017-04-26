Совфед освободил Фридинского от должности главного военного прокурора

Совет Федерации на заседании освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне решение об отставке Фридинского поддержали профильные комитеты верхней палаты — комитет по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по обороне и безопасности.

Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский подал прошение об отставке по выслуге лет 22 апреля. Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, находится в ведении Совфеда. В Генеральной прокуратуре России пока отказались называть возможных кандидатов на должность главного военного прокурора.