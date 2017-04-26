СМИ узнали о масштабных сокращениях в центральном аппарате «Газпрома»

Концерн «Газпром» собирается перейти на новую систему работы с подрядчиками, в результате чего может произойти масштабное сокращение штата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников в компании и трех менеджеров подрядных структур.

Контракты «под ключ» (EPC-контракты) по новым проектам приведут к сокращению примерно 500 человек в самом концерне и его «дочках».

По информации источников, начальникам шести профильных департаментов было поручено к 1 июля подготовить комплексный план поэтапного перехода к реализации новых проектов инвестиционной программы «Газпрома» на основе EPC-контрактов.

Как поясняет издание, при EPC-контракте исполнитель обязуется взять на себя полный цикл работ — проектирование, закупку материалов и собственно строительство. Такая система предусматривает фиксированную цену, а вознаграждение за управление проектом и организацию работ не предусматривается. Все риски по проектам перекладываются на исполнителя. У заказчика при этом будет минимум полномочий по управлению ЕРС-подрядчиком.

В концерне рассчитывают, что в результате перехода на новую схему в 2018 году может быть исполнена примерно треть программы «Газпрома», которая оценивается в 1 триллион рублей.