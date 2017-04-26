Кремль объяснил падение рейтинга Медведева его сложной работой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что резкое снижение рейтинга премьера Дмитрия Медведева может быть обусловлено сложностью работы правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо», – пояснил Песков.

В Кремле отметили, что администрации президента понадобится время, чтобы проанализировать данные опроса, при этом в АП внимательно относятся к социологии, «но с известными допусками».

Ранее сообщалось, что опрос выявил, что почти половина россиян так или иначе поддерживают отставку Медведева. О полном доверии премьеру заявили лишь 3% россиян.