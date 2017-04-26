ЦИК заявил о явке выше 80% на выборах президента без открепительных

ЦИК считает, что после отмены открепительных удостоверений на выборы президента в 2018 году придут дополнительно от 5 до 20 миллионов избирателей. Об этом пишут «Ведомости».

Данное утверждение содержится в проекте регламента новой процедуры голосования. ЦИК рассмотрит его 26 апреля.

Согласно подсчетам издания, в результате при максимальном увеличении числа проголосовавших на 20 млн человек явка может вырасти до 82%. Если на участки придут 5 млн избирателей, то явка повысится до 69%. Стоит отметить, что на российских выборах президента самая высокая явка была зафиксирована в 1991 году и составила 77%.

Избирателям предложат вместо открепительных не позднее, чем за пять дней до выборов, прийти на любой участок для голосования. Также рассматривается вариант подачи заявления о голосовании на удобном участке через портал госуслуг. «Открепиться» от своего участка позволит специальная марка, которую наклеят на заявление избирателя. Ее корешок оторвут на участке при выдаче бюллетеня, чтобы исключить возможность повторного голосования.

По мнению экспертов «Ведомостей», данный способ голосования имеет меньший уровень защиты, чем открепительные, так как становится сложнее отследить паспортные данные человека.