Суд оставил Улюкаева под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление до 15 июля домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, но смягчил ему меру пресечения, разрешив утренние прогулки, сообщает ТАСС.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - постановил суд.

При этом было частично удовлетворено ходатайство защиты о смягчении Улюкаеву меры пресечения. Адвокаты просили разрешить экс-министру выходить на прогулку утром и вечером по два часа. Суд постановил разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки утром с 7 до 9 часов.

В ночь на 15 ноября 2016 года министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан (по заявлению Следственного комитета - с поличным) при получении взятки в 2 млн долларов.

После этого президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Экс-министр был помещен под домашний арест. При этом изначально суд не разрешил ему прогулки, однако Улюкаеву было разрешено посещать лечебно-реабилитационный центр из-за жалоб на зрение.