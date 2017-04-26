СМИ сообщили об обысках в связанном с Германом Клименко банке

25 апреля сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в столичном Айви Банке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, близких к банку.

Силовки были вооружены. Обыски и выемка документов продлились до 16:00 мск. Правоохранительные органы заинтересовали, в частности, связанные с деятельностью одного из клиентов банка — компании «Оргмонтажпроект» — документы.

Одним из акционеров Айви Банка является советник президента по интернету Герман Клименко, он напрямую владеет 3,8% акций, еще 6% находятся у связанной с ним компании «3ДНьюс». Акционерами банка также выступают бывший президент Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко и замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов.​

В комментарии RNS Клименко заявил, что у него нет данных об обыске. «Ничего не знаю. Я не в курсе жизнедеятельности банка», — отметил он.