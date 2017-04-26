Кремль заявил о неизменности позиции Путина в отношении Асада

Прозвучавшая в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом фраза Владимира Путина, что он не является адвокатом Башара Асада, не означает изменения позиции России по Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается поддержки Асада, позиция России и президента Путина по Асаду не менялась и она хорошо известна. Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью», - цитирует Пескова «Интерфакс».

«Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права. Он отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами», - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что Путин «считает, что будущее Сирии и руководителя Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве, самоопределение Сирии только за сирийским народом».

«Вот адвокатом какой идеи является президент Путин весьма последовательно. Здесь ни о каких изменениях в подходе речи идти не может», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Турции рассказал подробности телефонных переговоров с Владимиром Путиным, в ходе которых глава российского государства рассказал турецкому лидеру о своих отношениях к президенту Сирии Башару Асаду. По его словам, Путин заявил, что у него нет личных симпатий сирийскому лидеру. «Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада и я не его адвокат», — процитировал президент Турции слова Путина, сказанные в приватной беседе.

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гражданское противостояние в Сирии не может быть урегулировано, пока президент страны Башар Асад остается у власти.