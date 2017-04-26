Суд арестовал недвижимость экс-главы Марий Эл Маркелова

Басманный суд арестовал имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката фигуранта Сергея Севрука.

В рамках уголовного дела суд арестовал и имущество мачехи бывшего чиновника. «Арестовано почти все имущество Леонида Игоревича [Маркелова]», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что арест наложен на две квартиры Маркелова в Йошкар-Оле и на одну квартиру в центре Москвы. Также суд арестовал два объекта недвижимости его мачехи.

Как отметил адвокат, при этом суд не накладывал ареста на какие-либо финансовые счета бывшего главы Марий Эл и его семьи.

14 апреля следствие предъявило Маркелову обвинение в получении взятки. Басманный суд заключил бывшего чиновника под стражу до 12 июня. По словам адвокатов, экс-губернатор сотрудничает со следствием и дал показания, однако вину не признает.