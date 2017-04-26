Подрядчика реконструкции здания Госдумы освободили под залог

Мосгорсуд освободил под залог гендиректора компании «Мастер» Василия Смирнова, проводившего работы по реконструкции зданий Госдумы и правительства РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Руководствуясь принципом гуманизма, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможности применения в отношении Смирнова более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения», — пояснил судья Дмитрий Пронякин.

Суд удовлетворил жалобу адвокатов Смирнова, которые обратили внимание, что мошенничество, в котором обвиняли гендиректора, было совершено в сфере предпринимательской деятельности, а Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает в таких случаях арест. Защита также указала, что Смирнов возместил ущерб, указанный в уголовном деле.

В качестве меры пресечения суд постановил выплатить залог в размере 71 млн рублей. По данным «Коммерсанта», деньги поступили на депозит Мосгорсуда, поэтому 17 апреля бизнесмен вышел на свободу.

Василий Смирнов был арестован 6 апреля. Ранее Следственный комитет России возбудил дело о хищении средств при реконструкции «Центра реабилитации» Управления делами президента РФ. Компанию «Мастер» заподозрили в хищении 71 млн рублей. Примечательно, что пока следователи проверяли работу «Мастера», компания выиграла конкурс на реконструкцию здания Администрации президента за 6,6 млрд рублей.