СМИ сообщили о намерении США испытать межконтинентальную ракету

Американские военно-воздушные силы намерены 26 апреля запустить межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен III». Об этом пишет Washington Examiner.

Старт может пройти с базы Ванденберг, которая располагается в Калифорнии.

СМИ отмечает, что пуск был запланирован еще год назад, и он не связан с ухудшением обстановки на Корейском полуострове. Целью запуска является демонстрация ядерных возможностей США.

Последнее испытание ракеты прошло в феврале, обычно в год проводятся четыре запуска.

Однако Washington Examiner отмечает, что в данном пуске есть элемент послания лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который заявлял, что будет иметь ракеты, способные достичь западного побережья США.

Напомним, что «Минитмен» является единственной межконтинентальной ракетой наземного базирования на вооружении США.