«Открытая Россия» будет судиться с ГП из-за признания «нежелательной»

«Открытая Россия» заявила, что не считает себя «нежелательной организацией» и будет судиться с Генпрокуратурой из-за признания таковой. Об этом говорится в заявлении на сайте движения.

В организации отмечают, что она «является чисто российской» и не может быть признана «нежелательной».

Как отметила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова в комментарии «Медузе», российское законодательство не предполагает регистрации движения как юридического лица, поэтому оно не может быть признано «нежелательным» или быть закрыто.

Ранее о признании «Открытой России» «нежелательной организацией» заявили в Генпрокуратуре, пояснив, что такое решение принято, так как движение «осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».