«Открытая Россия» признана нежелательной организацией

Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной организации «Открытая Россия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)», - отметил Куренной.

По его словам,все три организации «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».