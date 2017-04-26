Суд оставил под стражей экс-главу Удмуртии Александра Соловьева

Мосгорсуд оставил в силе решение о содержании под стражей бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взятки в 140 млн рублей, сообщает РИА Новости.

В апелляционной жалобе адвокаты просили освободить экс-главу Удмуртии из СИЗО и отправить его под домашний арест. Однако суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу н оставил Соловьева в СИЗО до 4 июня. По мнению следователей, у обвиняемого есть возможность скрыться от следствия, если его не оставить под арестом, кроме того, что в деле имеются заявления двух лиц, которые считают, что Соловьев может им угрожать.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй в Удмуртской Республике, взятки в на общую сумму более 140 млн рублей. 4 апреля 2017 года находившийся в должности главы Удмуртии Соловьев был задержан и этапирован в Москву. В тот же день указом президента РФ он был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия».

В ходе судебного заседания экс-глава Удмуртии признался, что нарушил закон, сообщает «Интерфакс».

«Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу освободить меня и избрать домашний арест», - цитирует агентство выступление Соловьева в Мосгорсуде.

Со своей стороны, адвокаты не подтвердили, что их клиент признал вину.

«Он не признал вину, я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается», - заявила «Интерфаксу» адвокат Ирина Пикалева.