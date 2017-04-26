Путин назвал условие господдержки проектов по импортозамещению

Президент РФ Владимир Путин заявил, что господдержка проектов по импортозамещению не безгранична и необходима только на начальном этапе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения не безгранична. Наша основная задача — стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации», — сказал в среду глава государства на совещании с членами правительства.

Владимир Путин добавил, что в дальнейшем успех этих проектов будет зависеть от ответственности и грамотного управления руководителей компаний и предприятий.