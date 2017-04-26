ФСБ задержала готовивших теракт на Сахалине

ФСБ предотвратила планировавшийся теракт в общественном месте на Сахалине и задержала двоих сторонников группировки «Исламского государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из Центральноазиатских республик и гражданин России.

«В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ», — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Следователи ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых.