Степашин рассказал о попытке Ельцина снести мавзолей Ленина

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал в интервью журналу «Историк», что в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина, пишет «Интерфакс».

«Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год", - цитирует агентство Степашина, который в то время возглавлял МВД.

«Ельцин говорит: "Сергей Вадимович, я принял решение - сносим мавзолей Ленина". Я говорю: "Ну хорошо, а МВД тут причем?". Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок».

«Хорошо, - говорю, - задачу я понял, я - министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы – президентом», - заявил Степашин, начав убеждать Ельцина, что сносить мавзолей не стоит.

«"По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?" Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал», - рассказал Степашин.

Тело Владимира Ленина находится в Мавзолее на Красной площади в Москве с 1924 года. Медико-биологические работы по сохранению прижизненного облика забальзамированного тела «вождя мирового пролетариата» в 2016 году оценили в 13 млн рублей.

В России неоднократно поднимался вопрос о перезахоронении вождя. Согласно опросам, более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить. При этом 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Лишь около трети респондентов (31%) уверены, что останки следует оставить в мавзолее.

На прошлой неделе представители ЛДПР и «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий перенести тело Владимира Ленина из Мавзолея и захоронить его. Однако позже единороссы свои подписи под законопроектом отозвали.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал подходить к вопросу перезахоронения тела Ленина очень аккуратно, не предпринимая шагов, которые разделяли бы общество.