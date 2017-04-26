В Пхеньяне допустили превентивный военный удар по США

Северная Корея не исключает внезапный превентивный военный удар по США. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в постпредстве страны в ООН.

«Воля КНДР непоколебима в том, чтобы идти до конца, если США хотят оставаться неизменными своей конфронтационной позиции. Наши самые серьезные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении маневров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы», — говорится в заявлении постоянного представительства КНДР в ООН.

В Пхеньяне заявили, что «миролюбивое социалистическое государство ценит стабильный мир», но не будет пытаться избежать войны. «КНДР ответит на тотальную войну полномасштабной войной, ядерной войной с ядерными ударами в своем стиле и, разумеется, победит в смертельно опасной борьбе с американскими империалистами», — говорится в документе.

Ранее в Трудовой партии Северной Кореи заявили о готовности военных потопить американский авианосец с целью продемонстрировать свою военную мощь. «Наши революционные силы готовы потопить ядерный авианосец США с помощью одного удара», — написала газета «Нодон Синмун». В статье авианосец США сравнивается с «грубым животным», а удар по нему расценивается как «реальный пример демонстрации силы наших вооруженных сил».