Тимакова отказалась от дискуссий с «Левадой»

Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что она не будет отвечать на требование директора «Левада-центра» Льва Гудкова извиниться. Ее слова приводит Дождь.

«Я не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством "Левады"», — отметила она.

Ранее Гудков заявил, что Тимаковой стоит извиниться, так как центр готовил опрос независимо, а подобного рода опросы о деятельности премьера выходят уже не первый год. Он расценил позицию руководства страны по поводу вышедшего опроса как «неумную».

Отметим, что опрос показал, что почти половина опрошенных россиян поддерживают отставку премьера.