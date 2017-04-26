26 апреля 2017, 17:10
Тимакова отказалась от дискуссий с «Левадой»
Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что она не будет отвечать на требование директора «Левада-центра» Льва Гудкова извиниться. Ее слова приводит Дождь.
«Я не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством "Левады"», — отметила она.
Ранее Гудков заявил, что Тимаковой стоит извиниться, так как центр готовил опрос независимо, а подобного рода опросы о деятельности премьера выходят уже не первый год. Он расценил позицию руководства страны по поводу вышедшего опроса как «неумную».
Отметим, что опрос показал, что почти половина опрошенных россиян поддерживают отставку премьера.
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