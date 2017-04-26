СМИ сообщили о развале Мирзиеевым «триумвирата» в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев избавляется от так называемого властного «триумвирата», который управлял республикой с конца 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, близкие к правительству Узбекистана.

В частности, Мирзиеев усилил свое личное влияние и постепенно оттеснил от принятия решений заместителя премьер-министра Рустама Азимова, одного из участников «триумвирата». Президент стал лично курировать процесс реформ в экономике и для этого собрал собственную команду, в то время как Азимову поручена реализация «менее престижной» программы по обеспечению сельских жителей цыплятами и саженцами лимонов.

В результате президент Узбекистана теперь фактически делит власть с главой Службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым. Однако, как утверждают источники агентства, и между ними нарастает напряженность. В марте Иноятов критически высказался по поводу экономических реформ Мирзиеева и предложил вернуть в республику Европейский банк реконструкции и развития.

В декабре после победы Шавката Мирзиеева на президентских выборах было заявлено, что на посту главы государства он не будет принимать самостоятельных решений, а власть будет делить с Азимовым и Иноятовым.