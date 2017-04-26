Эксперты назвали перегруз причиной крушения Ту-154 под Сочи

Разбившийся возле Сочи в декабре 2016 года Ту-154 Министерства обороны потерпел крушение из-за лишнего груза на борту. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным издания, лайнер вместо нормативных 98 тонн взял на борт более 110 тонн. Однако экипаж об этом не предупредили, поэтому машина ушла в рейс исходя из стандартного веса.

В материале издания не уточняется, что именно могло быть загружено на борт без ведома экипажа. Собеседники газеты предположили, что-то небольшое по объему, но большое по весу.

«Последние действия экипажа можно объяснить тем, что летчики догадались, что с самолетом что-то не так, и попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере», — пишет издание. Определенную роль также сыграло темное время суток: у экипажа не было представления, что до водной поверхности осталось совсем немного.

Версия с перегрузом самолета Минобороны ранее уже озвучивалась СМИ. Очевидцы рассказывали, что борт якобы «необычно долго летел низко, не набирая высоту».