26 апреля 2017, 12:51
На блогера Варламова напали в Ставрополе
Известный блогер Илья Варламов подвергся нападению в Ставрополе. Об этом он сообщил в твиттере.
Инцидент произошел в аэропорту, куда из Москвы прилетел Варламов.
«На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили», – написал он.
Всем привет pic.twitter.com/tyUNBzatQV— Илья Варламов (@varlamov) 26 апреля 2017 г.
Снял нападавших: https://t.co/IgSVBKb1Gr pic.twitter.com/n7Nc1uqgqZ— Илья Варламов (@varlamov) 26 апреля 2017 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое