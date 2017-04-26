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26 апреля 2017, 17:51
блогосфера происшествия Ставропольский край

На блогера Варламова снова напали в Ставрополе

Илья Варламов
Илья Варламов
Фото: moscowalk.ru

В Ставрополе на известного блогера Илью Варламова снова совершено нападение. Об этом сообщается на сайте varlamov.ru.

Блогера во второй раз за день облили зеленкой.

«Нас преследуют, таранят машину, уже напали такого бандитского вида люди. Сейчас за нами едет белая „Приора“, номер В 091 МЕ 126», — рассказал Варламов.

По словам блогера, он приехал снимать в микрорайон Перспективный, взяв с собой квадрокоптер.

«Не успел подняться, увидел там охранники начали бегать, какие-то люди, кому-то звонить. В общем, увидели меня и началось. Позже подъехали несколько машин, явно начали следить. Затем мы ушли в другое место. Через какое-то время подошли взрослые мужчины, в кожаных куртках, телефоны дорогие, ну то есть такого бандитского вида. Начали говорить — что мы тут снимаем, зачем мы сюда приехали, уезжайте из города, не надо тут ничего снимать и так далее. Какое-то время мы с ними пререкались, затем сразу подбежали гопники, которые были у аэропорта, начали кидать мукой, опять облили зеленкой, начали бить ногам, пытались разбить технику. Мы сели в машину, они за нами поехали и начали нас таранить. Сейчас вот пытаемся от них уехать», —написал Варламов.

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