Движение аэроэкспрессов до Внуково останавливалось из-за упавшего дерева

Движение аэроэкспрессов до аэропорта Внуково приостановлено в связи с падением дерева на пути. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в 16:20 на перегоне Лесной городок — Аэропорт Внуково. Поваленное сильным ветром дерево повредило провод, питающий устройство сигнализации, централизации и блокировки, которое отвечает за регулировку движения поездов в автоматическом режиме. В связи с этим было временно приостановлено движение аэроэкспрессов на данном участке. Так, с рейсов были сняты два аэроэкспресса отправлением из аэропорта в Москву. В 17:48 на этом участке возобновлено движение аэроэкспрессов в штатном режиме.

Ранее МЧС предупредило, что сильный ветер с порывами до 12–17 м/с ожидается в Москве в среду.