Россия приняла приглашение МОК участвовать в зимней Олимпиаде-2018

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что его организация приняла приглашение Международного олимпийского комитета участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы получили приглашение от МОК в адрес ОКР принять участие в 23-й зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Мы направили решение в адрес МОК, что мы с удовольствием принимаем приглашение», — цитирует агентство слова Жукова.

При этом он выразил надежду на то, что сборная России будет представлена во всех дисциплинах зимней Олимпиады 2018 года. «Я надеюсь, что наша олимпийская команда сможет в полном составе принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане», — заявил президент ОКР.