ЕЦБ решил сохранить базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В сообщении также говорится, что маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Данное решение было принято в ходе заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ранее, в январе и марте, Совет управляющих по итогам заседании также не стал менять ставки и программу выкупа активов несмотря на ускорение инфляции. Тогда регулятор объяснил свое решение существенным повышением прогноза по инфляции и ожиданиями улучшения ситуации в экономике еврозоны.