Буров заявил об отсутствии точки в истории с передачей Исаакия РПЦ

Директор петербургского музея-памятника «Исаакиевский собор» народный артист России Николай Буров заявил, что точка в истории с передачей собора Русской православной церкви (РПЦ) еще не поставлена. Об этом сообщает радиостанция «Коммерсантъ FM».

«Кроме разговоров, иногда горячих, — ничего. Для меня отправная точка — это все-таки некий документ, предписывающий дальнейшую жизнь государственного учреждения культуры, которое работает на государство. На сегодняшний день нет ни одного документа, который каким-то образом регламентировал бы нашу дальнейшую жизнь, направление нашего движения. Мое личное ощущение как директора этого музея — будто я ежик в тумане, вот я вздрагиваю, я чего-то боюсь, я ничего не знаю, что происходит вокруг. Это ненормально, это не живая ситуация. Для меня эта история закончится, когда меня отнесут на кладбище. Сколько мне отпущено, столько я проживу, но Исаакий останется со мной так же, как он останется с городом. Горожане и взволновались, потому что Исаакий для них — не просто большой музей, дом, к которому привыкли, это не просто горб на небесной линии Петербурга. Исаакий — это громадный символ», — сказал Буров в интервью радиостанции.

22 апреля Николай Буров заявил, что уйдет с поста директора музея-памятника «Исаакиевский собор» по собственному желанию. Он пояснил, что 5 июня у него заканчивается контракт и он не хочет «на старости лет быть уволенным». Буров при этом подчеркнул, что «это не бегство с корабля, а обдуманный нормальный уход». При этом он выразил надежду, что власти Санкт-Петербурга сохранят коллектив учреждения.

Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на источники в кругах, близких к Кремлю и РПЦ, сообщило, что патриарх Кирилл лично согласовал передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков данную информацию опроверг и заявил, что этот вопрос не входит в прерогативу главы государства.