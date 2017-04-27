СМИ сообщили об ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска‍

ВВС Израиля, предположительно, нанесли авиаудар в Сирии в районе аэропорта Дамаска. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийских СМИ.

По имеющимся данным, удар был нанесен по складу, принадлежащему ливанской группировке «Хезболла». С этого склада Дамаск поставляет боеприпасы иранским вооруженным подразделениям, которые воюют на стороне правительственной армии. Пока эксперты не могут сказать точно, произошел авиаудар или обстрел артиллерией.

Ранее в четверг СМИ сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в районе воздушной гавани сирийской столицы. Телеканал «Аль-Манар» заявил, что взрыв, скорее всего, стал результатом авиаудара со стороны Израиля. Также сообщалось, что на складе с топливом начался пожар.