Минобороны не хватило денег на создание большого военного беспилотника

Министерству обороны РФ не хватило денег на реализацию проекта создания большого военного беспилотного летательного аппарата (БЛА), поэтому теперь его предлагают приспособить под гражданские нужды, сообщают «Ведомости».

По данным издания, разработчик БЛА – казанское ОКБ им. Симонова попросило правительство профинансировать гражданскую версию системы», которую можно будет применять для мониторинга арктических районов.

ОКБ им. Симонова (тогда ОКБ «Сокол») в 2011 году выиграло конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию БЛА массой до 5 тонн на сумму в 1 млрд рублей. В 2013 году был заключен пятилетний контракт на опытно-конструкторскую работу, а в 2016 году БЛА «Альтаир» совершил первый полет.

В ходе разработки масса аппарата увеличилась до 7 т. Предполагается, что продолжительность его полета составит до 48 часов, потолок – до 12 км, дальность связи (без спутникового канала) – до 450 км и грузоподъемность – до 2 т, что позволит создать ударный вариант. По словам топ-менеджера «Ростеха», Минобороны потратило на разработку более 2 млрд рублей, но этих средств не хватило, поэтому у ОКБ возникла идея включить гражданский вариант «Альтаира» в ряд гражданских госпрограмм для получения дополнительного финансирования в размере 1,5–2 млрд рублей. По расчетам разработчиков, это позволит создать образец комплекса БЛА в 2019 году, а в 2020уже начать его выпуск.

По мнению экспертов, в России с ее сложными климатическими условиями, большой территорией и протяженной границей такие БЛА могут быть востребованы. В Арктике, помимо специальных задач для военных и пограничников, их можно использоваться для мониторинга крупных площадных и протяженных линейных объектов, обеспечения судоходства по Северному морскому пути и т. п.