За электричество для ЛНР россияне заплатят ростом тарифов

Поставки электроэнергии из РФ в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) спишут на потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»), что приведет к росту тарифов на электричество для россиян, сообщает «Коммерсантъ».

По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители России будут переплачивать от 2 до 4,6 млрд рублей в год.

Схему компенсации за «гуманитарные поставки» электроэнергии из РФ в ЛНР, по данным источников издания должен утвердить на заочном заседании наблюдательного совета 30 апреля «Совет рынка» (регулятор энергорынков).

25 апреля «Укрэнерго» полностью прекратило подачу электроэнергии в неподконтрольную Киеву самопровозглашенную Луганскую народную республику. Менее чем через час после отключения в большинстве районов ЛНР электроснабжение было восстановлено за счет поставок электричества из России. Москва заявила, что будет снабжать Луганск электроэнергией в рамках «гуманитарной поддержки».