Эксперты разъяснили нереальность «будапештского формата» для Украины

Переход от «нормандского формата» (Россия-Германия-Франция-Украина) урегулирования конфликта в Донбассе к «будапештскому» (США-Великобритания-Россия-Украина) не приведет к миру в Донбассе, считает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Игнатов напоминает, что 5 декабря 1994 года в обмен на отказ Украины от ядерного арсенала (на тот момент третьего в мире) и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия Соединенные Штаты, Великобритания и Россия зафиксировали определенные обязательства в отношении Киева: уважение существующих границ, отказ от экономического давления с целью оказания влияния на украинскую политику, отказ от применения вооруженных сил против Украины, активизация действий в Совете безопасности ООН в случае, если перед Украиной встанет угроза применения ядерного оружия, а также проведение консультаций между участниками, если возникнет ситуация, когда будут затронуты указанные обязательства.

1 марта 2017 года в ходе переговоров с главами МИД Великобритании и Польши министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил вернуться к «будапештскому формату». Украинские власти усматривают два преимущества «будапештского формата» перед «нормандским», отмечает Игнатов.

Привлечение к переговорам США и Великобритании, которые с начала конфликта в Донбассе занимали более жесткую позицию в отношении России, сулит перспективы не только усиления давления на Москву, но и, возможно, задействования новых инструментов, включая, как намекала украинская сторона, угрозу дополнительных санкций или даже угрозу применения силы с целью принуждения к выполнению обязательств, описанных в Будапештском меморандуме. Украинские власти также полагают, что «будапештский формат» позволит Украине вернуть тему контроля над полуостровом в повестку переговоров и увязать с ней всеобъемлющее урегулирование конфликта.

Однако политическая ситуация на Украине и характер Будапештского меморандума делают разговоры о ведении переговоров в этом формате и на основании меморандума абсолютно нереалистичными, подчеркивает Игнатов.

Документ не налагает никаких конкретных обязательств на его подписантов – он сформулирован как декларация о намерениях и содержит лишь заверения о гарантиях, но не сами гарантии. При этом предложение Киева вернуться к меморандуму не пользуется поддержкой западных партнеров: Германия, Франция и США регулярно подтверждают свою приверженность «нормандскому формату» и минской Контактной группе как единственным площадкам урегулирования конфликта. Евросоюз в случае возвращения к Будапештскому меморандуму окажется исключен из переговорного процесса, что явно не устроит европейских партнеров.

Кроме того, 4 марта 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что данные в рамках Будапештского меморандума обещания не распространяются на новую власть на Украине, поскольку в Киеве произошел государственный переворот – т.е. Россия де-факто отозвала свои обязательства в рамках меморандума и считает их утратившими силу.

Таким образом, заключает Игнатов, «инициативы Киева о возвращении к «будапештскому формату» можно расценить либо как блеф, либо как wishful thinking». В отсутствие рычагов давления на Россию и западных партнеров по возвращению в «будапештскому формату» Украина может лишь поставить под вопрос свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия и допустить возможность возвращения к ядерному статусу, однако «это приведет к превращению Украины в страну-изгоя, подобную Северной Корее, то есть к изоляции и экономической катастрофе».