СМИ узнали про беседу патриарха Кирилла с Путиным о передаче Исаакия

Патриарх Кирилл лично согласовал передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской православной церкви (РПЦ) с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в кругах, близких к Кремлю и РПЦ.

Так, по данным источников, согласие главы государства на передачу собора было получено еще в декабре 2016 года, при этом высокопоставленные чиновники в Кремле об этом не знали.

В курс дела был введен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который после согласия главы государства изменил свое мнение насчет передачи собора. Ранее власти Петербурга дважды отказывали РПЦ в передаче Исаакиевского собора — сначала в 2015-м, затем в 2016 году. Полтавченко считал, что «передача соборов в безвозмездное пользование епархии приведет к фактической ликвидации одного из самых востребованных и посещаемых музеев Санкт-Петербурга». Губернатор также отмечал, что в случае передачи соборов будут нарушены права граждан и приоритет прав человека по отношению к правам религиозной организации.

В свою очередь, глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) в интервью РБК сообщила, что после передачи в пользование РПЦ Исаакиевский собор получит статус патриаршего храма. По ее словам, придать храму особый статус планировали с самого начала. «[Поэтому] неслучайным было участие святейшего [в процессе передачи собора]; вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу владыки Варсонофия», — заявила игуменья.

Другие источников РБК уточнили, что все ключевые решения в храме будет принимать патриарх, но к процессу управления может подключиться и епархия.